Заблокирован канал поставок наркотиков из неподконтрольной территории Донбасса
08:37, 30 ноября 2015Страна
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Сотрудники Службы безопасности совместно с Национальной полицией в городе Славянск Донецкой области блокировали канал незаконной поставки на подконтрольную Украине территорию опасного психотропного вещества – амфетамина.
СБУ заблокировала канал поставки наркотических веществ с неподконтрольной территории Донбасса
/ Фото: УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.
Согласно сообщению, переселенка из временно оккупированной Горловки под видом косметических средств поставляла наркотики в Славянск и Краматорск. Опасные психотропы поступали «быстрой почтой».
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Злоумышленницу задержали на горячем – во время получения очередной «посылки» с товаром.
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