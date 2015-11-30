Заблокирован канал поставок наркотиков из неподконтрольной территории Донбасса

08:37, 30 ноября 2015
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Сотрудники Службы безопасности совместно с Национальной полицией в городе Славянск Донецкой области блокировали канал незаконной поставки на подконтрольную Украине территорию опасного психотропного вещества – амфетамина.

Фото: УНИАНСБУ заблокировала канал поставки наркотических веществ с неподконтрольной территории Донбасса

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Согласно сообщению, переселенка из временно оккупированной Горловки под видом косметических средств поставляла наркотики в Славянск и Краматорск. Опасные психотропы поступали «быстрой почтой».

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Злоумышленницу задержали на горячем – во время получения очередной «посылки» с товаром.

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