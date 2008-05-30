Ющенко предоставил статус Национальной детской больнице «Охматдет»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предоставил статус Национальной украинской детской специализированной больнице «ОХМАТДЕТ».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом было объявлено сегодня во время открытия в «Охматдете» клиники для лечения детей, больных СПИДом.

Выступая на торжественной церемонии, В.ЮЩЕНКО отметил, что власть и общество должны активизировать усилия для комплексных действий по преодоление «чумы XXI века» – СПИД, особенно если это касается профилактики и диагностирования заболевания у детей.

Президент положительно оценил то, что уже принята концепция борьбы с ВИЧ/СПИДом и высказался за необходимость формирования правительством программы по данному вопросу.

В то же время глава государства выразил обеспокоенность темпами роста заболеваемости ВИЧ/СПИДом в стране. По его словам, на сегодня зарегистрировані 127 тыс. больных этой болезнью, ежегодно умирает около 17 тыс., в частности около 250 детей.

«Потому ни у правительства, ни в местной власти, ни в обществе не должно быть чувства безразличия», - сказал В.ЮЩЕНКО, призвав общественность быть ответственной в данном вопросе.

Отмечая важность открытия клиники, Президент высказался за необходимость построения таких центров по всей Украине.