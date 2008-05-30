Люди, изолированные от инфекций, чаще болеют - ученые

В Финляндии ученые из Хельсинского университета провели исследование, согласно данным которого, отсутствие вокруг человека достаточного количества болезнетворных микробов и вирусов может привести к значительному росту числа таких болезней, как аллергия и диабет.

Ученые провели научный эксперимент, в ходе которого обследовали детей в Финляндии и Карелии. Оказалось, что дети в Финляндии в пять раз чаще страдают от аллергических реакций, чем дети в Карелии. Кроме того, они в шесть раз чаще заболевают диабетом первого типа.

Специалисты считают, что одной из причин такого положения вещей могут быть аутоиммунные процессы – реакции иммунитета, направленные против собственного организма.

"Разница в частоте аутоиммунных и аллергических реакций между Финляндией и российской Карелией не может быть объяснена генетическими причинами", - говорит профессор университета Микаель Книп, добавляя при этом, что распространенность генов, которые указывают на склонность к аутоиммунных болезням, среди финских и карельских детей почти одинакова.

В результате специалисты сделали вывод, что иммунная система начинает излишне сильно реагировать на собственные структуры организма или на свои неинфекционные белки, когда ей не приходится достаточно активно оборонять организм от внешних инфекций.

korrespondent.net