Украинцы становятся подопытными кроликами в надежде на исцеление

Тысячи украинцев в надежде на исцеление от недугов становятся подопытными кроликами - участвуют в испытаниях новых медпрепаратов. Но зачастую они не только не помогают, но и усугубляют ситуацию, и тогда компенсацию испытателю получить совсем непросто.

Ольга Двораковская, 58-летняя медсестра центральной районной поликлиники Соломенского района Киева, из-за сильной боли в суставах съедала за ночь до пяти обезболивающих таблеток. "Вылечиться от ревматоидного артрита нельзя. Да и на существующие препараты у меня аллергия", объясняет она. Поэтому на предложение коллег участвовать в клинических испытаниях новых препаратов Двораковская согласилась без раздумий.

Киевлянка испытала на себе немецкое и американское лекарства. В результате она забыла о прежних болях. Правда, не обошлось без побочных явлений. "Когда тестировала второй препарат, врачи не знали точных пропорций и ввели мне большую дозу. В результате тело покрылось красными пятнами", — вспоминает Двораковская.

Эксперты говорят, что в 70% случаев такой риск является оправданным, и здоровье людей улучшается.

По словам Марины Величко, ученого секретаря Института нефрологии АНУ, ежегодно проводится от двух до трех клинических исследований. Участвовать в них она обычно предлагает 20 пациентам, в последний раз согласились лишь пять. "Нужно быть смелым, чтобы пойти на тестирование препарата. Все хотят каких-то гарантий", - говорит Величко.

Для самого врача испытание - дело выгодное. За каждого пациента ему платят деньги, и чтобы поскорее набрать группу, он не всегда говорит правду о возможных последствиях после применения испытуемого препарата, рассказывает Виктор Сердюк, вице-президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов в Украине.

В зависимости от сложности исследования за одного пациента от фармацевтической компании - изготовителя препарата - медики получают от $ 350 до $ 5-10 тыс. "Поэтому каждый второй, если не каждый первый случай — нарушение [процедуры подготовки испытаний]", — поясняет Сердюк. И несмотря на то, что он без раздумий дает позитивную оценку росту числа клинических испытаний, все же добавляет, что в Украине доказать, что осложнения произошли из-за препарата, который тестировался и получить за это страховую компенсацию – практически нереально.

Корреспондент.net