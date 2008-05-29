Донецкие медики сомневаются, что ребенка убила мошка

Специалисты Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции пока не склонны связывать смерть годовалого ребенка в Краснолиманской районной больнице с укусом насекомого.

Как сообщила в комментарии «Острову» заведующая отделом медицинской паразитологии облСЭЗ Людмила Огаркова, говорить о том, что смерть ребенка наступила в результате укуса неизвестного насекомого преждевременно.

«То, что умершего ребенка мошка укусила, мы пока знаем только со слов мамы. Она сказала, что ее ребенка кто-то укусил. Надо посмотреть, были ли укус вообще», - сказала Л. Огаркова.

По мнению госпожи Огарковой, к летальному исходу могла привести аллергическая реакция на что угодно, а не только на укус насекомого. «Никакой экзотики там (в Красном Лимане – «Остров») нет», - добавила заведующая отделением.

Как сообщалось, в Красном Лимане 26 мая от укуса неизвестной мошки умер ребенок в возрасте год и два месяца. Еще одного укушенного неизвестным насекомым ребенка медикам удалось спасти.

Насекомое укусило ребенка в поселке Щурово, куда его родители приехали отдыхать на реку Северский Донец. Как позже объяснила медикам мать ребенка, он был укушен неизвестной мошкой.