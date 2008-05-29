В Донецкой области из-за укуса насекомого умер маленький ребенок

В Донецкой области из-за укуса насекомого умер ребенок в возрасте 1 год и два месяца.

В Донецкой областной санэпидемстанции подтвердили факт трагического случая, который произошел в городе Красный Лиман. Однако эпидемиологи пока не могут сказать, какое именно насекомое укусило ребенка, «потому что врачи не видели самого насекомого, а только место его укуса на коже». В облСЭС отметили, что погибший ребенок и его родители постоянно проживали в г. Краматорск.

По информации Интернет-издания «Остров», ребенок был укушен 26 мая в поселке Щурово, куда его родители приехали отдыхать на реку Северский Донец. Как позже объяснила медикам мать ребенка, он был укушен неизвестной мошкой.

На месте укуса образовался отек, однако родители не стали обращаться за медицинской помощью, проведя ночь на турбазе. Обратиться в Краснолиманскую районную больницу их заставило длительное отсутствие мочевыделения у ребенка. Но через несколько минут после прибытия в больницу ребенок умер. Причиной смерти был назван токсико-аллергический шок.

27 мая, также из Красного Лимана, в реанимацию Краматорска был доставлен ребенок с подобной клинической картиной. Благодаря своевременному обращению родителей к медикам, ребенка удалось спасти, он находится под наблюдением врачей.