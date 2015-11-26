В Киеве из-за пандемического вируса гриппа А (Н1) умерла 33-летняя женщина

Как сообщили УНИАН в Государственной санитарно-эпидемической службе Киева, 24 ноября, около пяти часов утра, в столице из-за пандемического гриппа А (Н1) умерла 33-летняя киевлянка.

По словам главного санитарного врача Киева Олега Рубана, в нынешнем эпидемическом сезоне - это первый случай смерти от пандемического гриппа, который был лабораторно подтвержден.

"Он подтверждает предупреждения врачей, что не так страшен грипп, как его осложнения. Больная с ожирением была в группе риска, поэтому таким людям рекомендовано не пренебрегать, как специфической, так и неспецифической профилактикой", - подчеркнул Рубан.

В СЭС сообщили, что женщина заболела 17 ноября. Она обратилась в приемное инфекционного отделения Киевской городской клинической больницы №4 с жалобами на лихорадку, сухой кашель и насморк. У пациентки отмечено повышение температуры тела до 39°С и учитывая состояние, предложена госпитализация. Больная письменно отказалась от больничной койки и получив рекомендации относительно амбулаторного лечения вернулась домой.

Повторно обратилась в инфекционное отделение уже 20 ноября утром и была госпитализирована. Было назначено симптоматическую терапию. Отобраны образцы крови, мочи для проведения лабораторных исследований. Кровь для исследования методом ПЦР для идентификации вируса гриппа направлено Национального центра гриппа при ГУ «Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского НАМН Украины». В связи с ухудшением состояния пациентку перевели в отделение инфекционной реанимации, где она умерла 24 ноября в 04:40.

Заключительный клинический основной диагноз – «острое респираторное вирусное заболевание. Грипп-? крайне тяжелое течение», осложнения «негоспитальная двусторонняя полисегментарные пневмония - тяжелое течение», «дыхательная недостаточность II ст.», «острая сердечно-сосудистая недостаточность», «респираторный дистресс синдром» и сопутствующий диагноз «ожирение III степени».

По результатам эпидрасследования специалисты Госсанэпидслужбы в Киеве обнаружили, что врачами была зафиксирована в ночь, когда умерла женщина, также и смерть ее матери. Специалисты подчеркнули, что патологоанатомический диагноз по результатам вскрытия тела не связан с вирусом гриппа. (За день до смерти старшей женщине был установлен диагноз: «ОРВИ», «сахарный диабет», от госпитализации больная отказалась письменно).

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Грипп (Grippus, Influenza) - острое инфекционное заболевание с аэрозольным (воздушно-капельным) путем передачи возбудителя, которое характеризуется коротким инкубационным периодом (от 10-12 часов до 7 суток), массовым распространением, лихорадкой, симптомами интоксикации и поражением респираторных путей с большой частотой возникновения осложнений. Клиническая картина нового гриппа А (H1)-Калифорния. Зарегистрированные симптомы нового А (H1)- Калифорния ("свиного") гриппа у людей проявляются, как типичные симптомы обычного гриппа - повышение температуры, кашель, боль в горле и миалгии-артралгии, головная боль, а также симптомы острого респираторного заболевания (далее - ОРЗ).

Время наблюдаются гастроэнтерологические симптомы - боль в животе, тошнота, рвота, диарея.

Грипп может быстро усложняться пневмонией (вирусной или вирусно-бактериальной), подтвержденной рентгенологически; изменения на рентгенограмме не являются специфическими.

При тяжелом течении болезни быстро развивается дыхательная недостаточность, которая, несмотря на искусственную вентиляцию легких в течение 1-2 недель от возникновения может привести к летальному исходу.