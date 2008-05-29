ВОЗ и ЮНИСЕФ сделают заявление относительно иммунизации в Украине

Сегодня состоится визит в Украину директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марка ДАНЗОНА, директора Европейского офиса ЮНИСЕФ Марии КАЛИВИС, главного координатора ВОЗ по вопросам качества, безопасности и стандартов иммунизации, вакцин и биологических продуктов Джона ВУДА с целью обнародования точки зрения ВОЗ и разъяснение ситуации, сложившейся вокруг проведения кампании иммунизации против кори и краснухи в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, после встречи представителей международных организаций с секретарем СНБО Украины Раисой БОГАТЫРЕВОЙ, вице-премьер-министром Украины Иваном ВАСЮНИКОМ и министром здравоохранения Украины Василием КНЯЗЕВИЧЕМ запланирован их подход к прессе и заявление.

Международное сообщество выражает обеспокоенность по поводу возможного распространения негативного влияния ситуации в Украине на ход реализации глобальной иммунизации ВОЗ, которой вакцинация населения считается самым эффективным подходом к предупреждению инфекционных заболеваний во всем мире.

Встреча с прессой представителей международных организаций состоится в 18.30 в здании Минздрава Украины (Киев, ул. Грушевского,7, 3-й этаж, Малый зал коллегий).

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Как сообщал УНИАН, 13 мая старшеклассник из Краматорска, Донецкой области, после прививки, сделанной накануне, скончался в реанимации.

19 мая Министерство здравоохранения Украины прекратило кампанию массовой иммунизации молодежи против кори и краснухи.

В больницы с подозрением на поствакцинальные реакции попали около 100 жителей Украины.