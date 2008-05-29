Уровень кишечной палочки в воде одесских пляжей превышает норму в сотни раз

Такие данные экологов обнародует издание «Газета по-киевски».

Весной в море сбросили 600 тыс. кубометров неочищенных фекалий, для естественного распада которых необходимо не менее полугода, говорят защитники природы. По словам экологов, купаться на одесских пляжах можно будет не раньше 20 сентября.

Однако одесская санэпидемстанция отчитывается - возле берегов Одессы все в порядке. Но призывает взрослых присматривать за детьми, чтобы те не наглотались с моря воды. А после купания в море людям советуют обязательно принимать душ.

ICTV