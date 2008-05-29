В Киеве больных СПИДом лечат просроченными лекарствами?

В Киеве разгорелся очередной медицинский скандал. Больных СПИДом лечат просроченными лекарствами. Вокруг Министерства здравоохранения кипят страсти – общественные организации обвиняют чиновников во введении коррупционных схем при закупке антиретровирусных препаратов.

Киевский центр СПИДа лечит ВИЧ-инфицированных лекарством, срок употребления которого закончился еще в прошлом году. Больным объясняют - это гуманитарная помощь, поэтому надо принимать то, что есть. Об этом сообщают Киянисо ссылкой на СТБ.

Киевлянин Виктор начал лечиться недавно. Раз в месяц приходит в столичный центр СПИДа за препаратом. Месяц назад заметил – что срок употребления этих препаратов закончился еще в ноябре. На этот раз лекарство уже выдавали в пакетах без инструкции. Настойчивому киевлянину оба раза удалось отстоять свое право на качественное лекарство, но подозревает, что тысячи больных употребляют яд. Это подтверждают и социальные работники. Тем не менее, они уверены – расследований не будет.

Врачи киевского центра СПИДа отказались комментировать скандал на телекамеру. Не в объектив камеры комментарии врачей несколько раз менялись. Сначала назвали упреки Виктора абсурдом. Потом – случайностью, со временем старались убедить – просто назначают просроченные лекарства, которые остались от других больных, чтобы добро не пропадало. Но, наконец, одна из докторов созналась.

В свою очередь Василий Петренко, глава комитета по лечению ВИЧ инфекции при Минздраве Украины, сказал: «Этого просто не может быть… это случайность».

Правда, случайности с лекарствами в Украине учащаются. Люди, которые живут с ВИЧ, начали собирать жалобы больных на препараты, которые покупает Министерство здравоохранения. Со следующего года международные организации снимут свой контроль над качеством лечения. Именно тогда ожидают всплеск коррупционных схем с деньгами на лечение ВИЧ-инфицированных.