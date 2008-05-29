Ежегодно от пьянства в мире гибнут около 2,3 млн человек

Вредное употребление алкоголя подрывает здоровье населения и является одной из основных причин преждевременной смертности и инвалидности. Так, ежегодно от болезней и травм, связанных с пьянством, умирают около 2,3 млн. человек. Об этом заявляют эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщает Центр новостей ООН, ВОЗ вновь привлекла внимание к опасности чрезмерного употребления алкоголя. В частности, на пресс-конференции в Женеве она представила резолюцию о разработке в течение двух лет международной стратегии, направленной на борьбу со злоупотреблением спиртными напитками. Эта резолюция была одобрена в ходе 61-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, завершившейся 24 мая.

Так, специалисты ВОЗ утверждают, что злоупотребление алкоголем повышает риск возникновения психоневрологических и других неинфекционных болезней, таких как сердечно-сосудистые заболевания, цирроз печени и различные виды рака. Также алкоголь является причиной многих травм, в том числе, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий.

ВОЗ считает, что определение «вредное употребление алкоголя» охватывает несколько аспектов - объем выпитого за определенный период времени, частоту употребления и качество алкогольных напитков, в частности, присутствие в них таких токсичных веществ, как метанол. Ожидается, что стратегия борьбы с алкоголизмом будет согласована в ближайшие два года и представлена на одобрение Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2010 года.

Напомним, на учете в медицинских учреждениях Украины сегодня пребывают до 900 тыс. больных алкоголизмом. Реальная цифра в 3-5 раз превышает официальный показатель.

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