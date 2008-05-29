В Одессе будут бороться с табакокурением

Сегодня, 29 мая, одесские специалисты обсудят проблемы, связанные с женским и подростковым курением, методы лечения.

29 мая Одесский городской центр здоровья проведет научно-практическую конференцию, посвященную Всемирному дню борьбы с табакокурением. Об этом сообщило муниципальное управление информации.

Специалисты обсудят проблемы, связанные с женским и подростковым курением, информацию о вреде пассивного курения, методы лечения никотиновой зависимости, в частности – вопросы применения психотерапии.

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