В Черниговской области открылся Центр социальной реабилитации детей-инвалидов

В городе Прилуки Черниговской области открылся Центр социальной реабилитации детей-инвалидов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черниговской облгосадминистрации, в торжественном открытии центра принял участие председатель ОГА Владимир ХОМЕНКО.

Центр рассчитан на посещение и пребывание там одновременно 32 детей-инвалидов, которым будет предоставляться социально-педагогическая и психологическая реабилитация, а также медицинское сопровождение. Решение о создании центра было принято еще в 2003 году на сессии Прилуцкого городского совета.

Открывая заведение, В.ХОМЕНКО пообещал, что сеть подобных заведений в Черниговской области будет расширяться, и ни один объект не будет принят в эксплуатацию без обустройства пандусов. Все же существующие заведения социальной сферы области должны быть оборудованы пандусами до 1 июля 2008 года.

От Черниговской областной государственной администрации заведение получило в подарок телевизор, областное отделение Фонда социальной защиты инвалидов приобрело для центра автомобиль «Газель» с подъемниками.

По данным Всемирной организации здравоохранения, практически каждый второй ребенок уже при рождении имеет проблемы со здоровьем. В Украине около 170 тысяч детей-инвалидов, почти 4 тысячи из них живут в Черниговской области.