Если заболело горло

Пейте больше теплой жидкости. Для более быстрого выведения токсинов из организма и восстановления потерь жидкости необходимо употреблять больше теплого питья. Пить можно чай, компот, кисель и молоко.

Для воспаленного горла очень вреден сухой воздух. Он пересушивает слизистую и ослабляет местные защитные механизмы, а это может усугубить воспалительный процесс. Рекомендуемая влажность воздуха в комнате – 40–60 %. Для ее поддержания следует чаще проводить влажную уборку. Также можно приобрести увлажнитель либо просто поставить в помещении емкость с водой.

Читайте такжеКак избежать осенней простуды

Для механического удаления возбудителей болезни и продуктов их обмена со слизистой ротоглотки подойдет старое проверенное средство — полоскание. Полоскать горло надо часто, каждые 2–3 часа. Для этого можно использовать как просто теплую воду, так и различные растворы и отвары.

Главные составляющие больного горла – воспаление, отек и покраснение миндалин, боль при глотании. Чтобы их устранить, в домашней аптечке должны быть специальные средства. Это могут быть аэрозоли или же пастилки, леденцы, таблетки для рассасывания.

Избегайте твердой и острой пищи. Грубые, а также пряные и острые продукты будут травмировать и раздражать воспаленную слизистую ротоглотки. Супы, каши, вареные овощи должны стать основой вашего рациона на время болезни.