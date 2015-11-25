Избран директор Государственного экспертного центра Минздрава

Как сообщили УНИАН в Минздраве, предыдущий конкурс на эту должность состоялся в августе текущего года. Отмены его результатов и переобъявления были обусловлены тем, что определение победителя состоялось раньше, чем освободилась вакансия. На должность прошли предварительный конкурсный отбор 7 претендентов.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 03.09.2008 №777 «О проведении конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики» члены Комиссии заслушали конкурсные предложения по управлению предприятием каждого из участников и проанализировали соответствие участников и их конкурсных предложений установленным требованиям. По результатам открытого голосования победителем конкурсного отбора стала Талаєва Татьяна Владимировна.

Теперь, согласно действующему законодательству (ст. 36 Закона Украины «О местные государственные администрации» и Постановления КМУ № 818 от 09.10.2013 г.), МОЗ Украины должно согласовать кандидатуру Талаєвої Т.В. с местной властью. Письмо с соответствующим ходатайством будет направлено Председателю КГГА Кличко.

После согласительных процедур Министром будет подписан соответствующий приказ Минздрава Украины о назначении.