В зоне АТО оказывают медицинскую помощь 55 киевских медиков

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на директора Департамента здравоохранения Татьяну Донченко.

По ее словам, также там находятся и другие сотрудники муниципальных медицинских учреждений столицы - водители, электрики.

«Часть работников наших медицинских учреждений мобилизованы, другие (добровольцы) откомандированы на восток страны. В любом случае мы, их коллеги, с нетерпением ждем установления мира в Украине и возвращения наших героев. И надеемся, что они продолжат и дальше работать на своих рабочих местах на благо киевлян», – подчеркнула она.

Также в профильном Департаменте сообщили, что всего с марта 2014 года в зоне АТО работали 135 сотрудников киевских медицинских учреждений. У десяти добровольцев уже закончился срок командировки, а у сорока – срок мобилизации. Один был демобилизован в связи с ранением.