В Украине создан Украинский медицинский союз
Организация улучшит качество медицины
Группа медицинских работников приняла решение создать всеукраинскую общественную организацию «Украинский медицинский союз».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Национального научно-исследовательского института хирургии и трансплантологии им. Шалимова Юрий ПОЛЯЧЕНКО сегодня во время пресс-конференции.
Он отметил, что недавно состоялся учредительный съезд этой организации и избран президиум в количестве 15 человек. По его словам, деятельность организации будет распространяться на всю территорию Украины.
Он отметил, что основной целью организации является удовлетворение и защита законных социальных, экономических и других интересов медицинских и фармацевтических работников.
Ю.ПОЛЯЧЕНКО отметил, что организация будет способствовать повышению эффективности и качества медицинской помощи на всех уровнях практической медицины.
«Наша организация сделает все, чтобы поднять престиж работы врачей», - сказал он. По его словам, организация уже в ближайшее время планирует вынести на общественное обсуждение законопроект о социальной защите медицинских работников.
В свою очередь первый заместитель начальника Главного управления здравоохранения Киевской городской государственной администрации Владимир ЗАГОРОДНИЙ отметил, что на сегодняшний день ощущается острый дефицит врачей в Украине. «Если дела пойдут так и дальше, то через 3-5 лет в этой сфере работать будет некому», - сказал он.