В Украине создан Украинский медицинский союз

Группа медицинских работников приняла решение создать всеукраинскую общественную организацию «Украинский медицинский союз».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Национального научно-исследовательского института хирургии и трансплантологии им. Шалимова Юрий ПОЛЯЧЕНКО сегодня во время пресс-конференции.

Он отметил, что недавно состоялся учредительный съезд этой организации и избран президиум в количестве 15 человек. По его словам, деятельность организации будет распространяться на всю территорию Украины.

Он отметил, что основной целью организации является удовлетворение и защита законных социальных, экономических и других интересов медицинских и фармацевтических работников.

Ю.ПОЛЯЧЕНКО отметил, что организация будет способствовать повышению эффективности и качества медицинской помощи на всех уровнях практической медицины.

«Наша организация сделает все, чтобы поднять престиж работы врачей», - сказал он. По его словам, организация уже в ближайшее время планирует вынести на общественное обсуждение законопроект о социальной защите медицинских работников.

В свою очередь первый заместитель начальника Главного управления здравоохранения Киевской городской государственной администрации Владимир ЗАГОРОДНИЙ отметил, что на сегодняшний день ощущается острый дефицит врачей в Украине. «Если дела пойдут так и дальше, то через 3-5 лет в этой сфере работать будет некому», - сказал он.