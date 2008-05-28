В Виннице соберутся украинские аллергологи

Сегодня, 28 мая, в Виннице начинает свою работу пятая научно-практическая конференция аллергологов Украины. Темой форума станут проблемы раннего выявления и лечения этого заболевания.

"От аллергии в Украине страдают, по неофициальным данным, около десяти миллионов человек, - говорит организатор конференции главный аллерголог Министерства здравоохранения Украины Борис Пухлик. – На лечение этого заболевания тратится несколько миллиардов гривен в год".

Особенно сложная ситуация, отмечает Борис Пухлик, в сельской местности, где население практически лишено квалифицированной помощи специалистов. Хотя чаще болеют аллергией жители городов. Причина - плохое состояние экологии.

На вопрос, почему местом проведения конференции стал именно Винница, главный аллерголог МОЗ Украины ответил: "Потому что Винница – Мекка украинской аллергологии".

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