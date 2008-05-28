Табак - крупнейший в мире убийца

Выкуривание 20 сигарет влияет на человеческий организм так же, как 200 рентгеновских снимков, сообщает ICTV.

От табачного яда страдает все больше людей, которые не курят. Ведь дым их преследует повсюду: на дворе, в подъездах, в офисах. Если вы провели час в накуренной комнате, считайте, что сами выкурили четыре сигареты.

Никотин влияет на те же мозговые центры, что и кокаин и морфин.

По количеству курильщиков Украина опередила Европу - в прошлом году мы заняли первое место.