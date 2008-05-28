В Луцке родился мальчик с опухолью гигантских размеров

За первые сутки жизни грудного ребенка опухоль значительно увеличилась, и врачи не были уверены, выживет ли малыш. Однако решили - шансы на выживание у маленького Демьянчика есть.

Но грудному ребенку могут помочь лишь зарубежные специалисты. В Украине нет надлежащей аппаратуры, чтобы обследовать малыша.

На операцию и обследование Демьянчика необходимо около 33 тыс. евро.

ICTV