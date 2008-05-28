Во Львове будут менять сигареты на конфеты
10:09, 28 мая 2008Страна
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Акция ко Всемирному дню без табака
Ко Всемирному дню без табака (31 мая) во Львове состоится акция, во время которой ученики ПТУ будут обменивать всем желающим сигареты на конфеты.
Об этом "Новинарю" сообщили в пресс-центре Львовского городского совета. Вместе с представителями ученического самоуправления профессионально-технических училищ сигареты будут обменивать также студенты Института общественного лидерства.
Прохожим будут предлагать конфеты вместо сигарет возле университета им. И. Франка, на проспекте Свободы, на площади Рынок и возле Львовской политехники. Закончится акция в 13.00 на площади Рынок сжиганием собранных табачных изделий.
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