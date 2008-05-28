Сельские медучреждения Черниговщины не используют новейшее оборудование

В сельских учреждениях здравоохранения Черниговской области не используется новейшее медицинское оборудование стоимостью более 900 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Контрольно-ревизионного управления в Черниговской области.

Этот факт установили специалисты КРУ в ходе ревизии использования средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на оснащение сельских амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.

По словам первого заместителя начальника КРУ в Черниговской области Сергея НИКИТЧЕНКО, проверкой фактического использования полученного оборудования установлено, что на 1 января 2008 года сельскими заведениями здравоохранения области не используется медицинское оборудование на общую сумму 903 тыс. грн.

В частности, речь идет о многофункциональных физиотерапевтических аппаратах «Рефтон-01», аппаратах УВЧ, аппаратах ультразвуковой терапии, ингаляторах, бактерицидных облучателях, воздушных стерилизаторах, электрокардиографах «КАРД-100» и системе контроля уровня глюкозы в крови.

По заключению ревизоров, основными причинами неиспользования медицинского оборудования является нехватка специалистов и несоответствие помещений сельских амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов нормам эксплуатации полученного медицинского оборудования (отсутствие отдельного помещения для лабораторий, устаревшая электропроводка и, соответственно, перебои с электроснабжением).

Кроме того, эксплуатация медицинского оборудования требует дополнительных расходных материалов и расходов на коммунальные услуги (электро- и водоснабжение), средств на которые в сельских и поселковых советах нет.

К тому же встречные сверки, проведенные ревизорами, показали, что 8 ФАПов, которые получили медоборудование на сумму 248 тыс. грн., находятся на расстоянии менее 10 км от станций скорой медицинской помощи (Центральных районных больниц), и жители близлежащих сел обычно получают медицинскую помощь и физиотерапевтическое лечение в этих больницах.

В то же время С.НИКИТЧЕНКО отметил, что вышеупомянутое оборудование по закону невозможно передать районным медицинским учреждениям.

На территории Черниговской области работает 94 сельских врачебных амбулатории и 722 фельдшерско-акушерских пункта.