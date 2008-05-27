Вакцина от кори оказалась неправильного цвета?

Привезенная из Индии многострадальная двухкомпонентная вакцина КК, которую кололи детям в Донецкой области и после прививки которой умер школьник, давала цвет, не совпадающий с требованиями в инструкции.

Согласно описанию производителя Serum Institute of India Ltd, медикамент должен быть розово-лиловый, однако во время вакцинирования школьников в Краматорске, он стал прозрачно-желтым. Об этом сказал "Сегодня" главный врач СЭС Краматорска Василий Гончаренко. "Что это значит, мы пока не знаем. Нет результатов экспертизы, мог ли цвет говорить о негодности вакцины", - сказал Василий Иванович.

"Перед вакцинацией нам проводили специнструктаж и объяснили, что вакцина ZA 26-X должна быть розового цвета. Ту, которую вкалывала я, действительно оказалась светло-желтой. Я это заметила, однако должного внимания не уделила — мало ли как описывают цвет люди. Ведь сколько людей — столько и мнений", — сказала завпедиатрическим участком краматорской больницы Наталья Климова, которая делала прививки госпитализированным школьникам и скончавшемуся 17-летнему Антону Тищенко.

В то же время ЮНИСЕФ утверждает, что с вакциной все в порядке. "После разведения, вакцина должна быть прозрачной, однородной, то есть не содержать осадка и хлопьев. Однако, в зависимости от освещения, она может приобретать оттенки не только бледно-розового, но и бледно-желтого", - сообщил специалист по связям с общественностью в ЮНИСЕФе, Анна Суходольская. Кто прав — выяснят эксперты.

Тем временем госпитализированных украинцев, которые слегли в стационар, стали выписывать из больниц Краматорска и Донецка. На вчерашний день в клиниках находились 43 человека.

Минздрав Украины на 15 дней отстранило главного санврача Украины Николая Проданчука и его помощника Людмилу Мухарскую от работы. Мотивация — объективное проведение служебного расследования ситуации с прививками против кори и краснухи ("ка-ка").

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