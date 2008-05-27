Фруктовые соки не вредят детскому здоровью

Употребление фруктовых соков не связано с избыточным весом среди детей, заявляют специалисты Государственного университета штата Луизиана и Медицинского колледжа Baylor.

Эксперты проанализировали 21 исследование ассоциации между потреблением 100-процентного фруктового сока и риском ожирения и не нашли никаких явных свидетельств, что соки вредят детскому здоровью.

Американские диетологи полагают, что соки с содержанием фруктов питательны и обладают необходимыми для развития витаминами. По их мнению, такие напитки являются превосходным источником полезных веществ и могут поощрить детей к выбору здоровых продуктов, особенно натуральных фруктов и овощей.

MIGnews.com.ua