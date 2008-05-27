Купаться или не купаться на одесских пляжах?

Качество воды в море на всех пляжах Одессы соответствует нормам.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление обнародовал на брифинге главный санитарный врач Одессы Иван КЛИМЕНТЬЕВ.

«В мае специалисты городской санэпидемстанции проводят еженедельные заборы проб морской воды», – отметил он.

По словам И.КЛИМЕНТЬЕВА, предыдущий анализ проб произведен 22 мая. «Уровень загрязнения воды как по химическим, так и по бактериологическим показателям не превышал нормативных показателей», – сказал главсанврач города.

«Могу с уверенностью сказать, что на всех одесских пляжах в морской воде можно купаться», – заключил И.КЛИМЕНТЬЕВ.

В свою очередь, начальник Управления инженерной защиты города и развития побережья Владимир СОКОЛОВ отметил, что часть песка на пляжах осенью и зимой была перемещена ветрами. «В осенне-зимние месяцы некоторое количество намытого в 2007 году песка на городских пляжах перенесено ветрами от южного траверса к северному, а некоторое – оказалось опять в море. Однако песок при этом остался в границах пляжей», – сказал он.

По словам В.СОКОЛОВА, сейчас специалисты разрабатывают проект переноса песка на исходные позиции, эти работы будут проведены в конце пляжного сезона, чтобы не мешать отдыхающим.