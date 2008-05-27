Украина - среди мировых лидеров по количеству абортов

В УНИАН при поддержке Благотворительного Фонда "Развитие Украины" был проведен круглый стол на тему: ”Аборт - оправданное право на убийство. Как остановить массовое уничтожение нерожденных украинцев?”.

Общественность и медики утверждают, что Украина – среди пятерки мировых лидеров по количеству абортов.

Специалисты отмечают то, что явление стало массовым. Невзирая на некоторое постепенное уменьшение, из года в год в Украине все равно фиксируют 200-250 тысяч случаев искусственного прерывания беременности – по официальной статистике. Неофициально, общественные организации заявляют о 30 миллионах абортов за годы Независимости.

Врачи обеспокоены случаями смерти в результате абортов, а также говорят, что до сих пор мало внимания уделяет вопросу реабилитации женщин после прерывания беременности.

Директор института репродуктивной медицины Федор ДАХНО говорит, что аборт никогда не проходит бесследно.

«Это травма физическая, моральная, эмоциональная, гормональная, это травма социальная и психологическая. Это большое зло, это огромная беда. Но право на аборт должно остаться» - считает врач.

В Украине есть общественные организации, которые предлагают полностью запретить аборт на законодательном уровне. Более умеренные советуют ограничить доступ к этой услуге и запретить ее на поздних стадиях беременности.