Украина – лидер среди 40 стран по детскому алкоголизму

Специалисты Всемирной организации здравоохранения недавно опросили 200 тысяч учеников 5-10 классов относительно употребления алкоголя и сделали очень неутешительный вывод.

Украина в списке из четырех десятков стран заняла... первое место и с огромным отрывом опережает Израиль, который попал на вторую позицию этого позорного рейтинга. То есть у нас регулярно заглядывают в рюмку 40 процентов детей, в Израиле - 28. Россия, где попойка считается частью национальной традиции, кстати, заняла аж 15 место.

По мнению доктора медицинских наук, главного сотрудника харьковского Института неврологии, психиатрии и наркологии Анатолия Артемчука, склонность к разным формам гиблой зависимости в ребенке может сформироваться еще в момент ее зачатия и рождения. То есть тот факт, что сегодня в Украине 90-98 % родов проходят с теми или другими патологиями, непосредственно влияет на рост числа небезразличной к рюмке молодежи.

Проблемные роды становятся причиной того, что дети приходят в этот мир с очевидными признаками органического поражения мозга, и вся их последующая судьба напоминает процесс развертывания во времени сложной мозговой дизфункции.

Недавно в Харькове специалисты провели исследование психологического состояния подростков и молодежи со сложным, девиантным, поведением и обнаружили, что, во-первых, они не привыкли использовать потенциал собственных мозговых клеток на полную мощность из-за нехватки соответствующей энергии.

Во-вторых, для формирования и роста им не хватает естественных гормонов, потому парню очень сложно превратиться в мужчину.

И, в-третьих, «сложные» дети подрастают без личностного стержня. То есть не могут отличить добро от зла, не умеют сформировать жизненную цель, найти опору. У них практически ничего не выходит. И поскольку нашим обществом принимаются исключительно успешные люди, рюмка нередко становится чем-то вроде спасительной эмоциональной соломинки. От нее ребенок переходит на травку, а с травки - на виртуальные игры, что, в свою очередь, вызывает сложную компьютерную зависимость.

По данным харьковского медицинского психолога Евгении Волинкиной, каждый третий ученик начальной(!) школы в городе хотя бы раз употреблял спиртное. Семь процентов детей, которые попадают в больницы с диагнозом «отравления», подорвали здоровье именно горячительными напитками.

Заработать такую болячку в нежном возрасте нетрудно - для новичка могут стать смертельными всего лишь четыре ложки выпитого алкоголя. По этой причине в государствах, которые заботятся о детях, а не о дополнительных финансовых бонусах водочных баронов, спиртное продается лишь гражданам, которым исполнилось 21 год. У нас же дети из-за безразличия общества к этой проблеме активно заглядывать в рюмку начинают с 12-14 лет.

Сегодня на учете в наркологических клиниках области находятся немного больше 2-х тысяч зависимых от спиртного молодых людей. К тому же Харьковщина - не самый проблемный в этом смысле регион. Средний показатель по стране - 7,6 юных алкоголиков на 100 тысяч населения, в Харькове - 4,1.

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