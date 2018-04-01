ЮНИСЕФ еще не получил денег от Кабмина на закупку вакцин

В этом подразделении ООН пока не берутся прогнозировать, когда вакцины попадут в Украину, пишет BBCUkrainian.com.

В августе министр здравоохранения Александр Квиташвили заявлял, что закупки лекарств через международные организации начнутся в сентябре.

В украинском Минздраве говорят, что из трех международных организаций, которые будут закупать лекарства для страны, деньги пока перечислили лишь Программе развития ООН (ПРООН) – 627 млн грн.

Всего же правительство выделило на закупку лекарств около 2,2 млрд гривен, распределив их между тремя международными организациями: ПРООН, ЮНИСЕФ и Crown Agency.

Читайте такжеМинздрав будет закупать лекарства для государственных программ через ЮНИСЕФ

Последней из этих организаций обещают перечислить 750 млн грн на следующей неделе.

Crown Agency должна покупать для Украины препараты для детской и взрослой онкологии.

За свои услуги организации получают около 5% комиссии от суммы сделки.

Ранее пациентские организации и общественные активисты критиковали Минздрав за то, что закупки лекарств для тяжелобольных и вакцин через международные организации до сих пор не начались.

Закупка медикаментов по такой схеме – одно из условий коалиционного соглашения.

ЮНИСЕФ должен закупить для Украины семь вакцин, среди которых БЦЖ, вакцины против дифтерии, столбняка, полиомиелита и гепатита В.

Все эти вакцины соответствуют требованиям ВОЗ, но некоторые из них до сих пор не зарегистрированы в Украине.

Заместитель министра здравоохранения Игорь Перегинец сказал ВВС Украина, что правительство упростило процедуру регистрации и надеется, что как можно больше производителей воспользуются ею.

А пока что, говорит он, количество зарегистрированных в Украине вакцин "достаточно ограничено".

Джованна Барберис, которая возглавляет представительство ЮНИСЕФ в Украине, предупредила, что после того, как организация получит от правительства деньги, нужно будет еще какое-то время на производство лекарств и доставку их в Украину.

Сколько времени это займет, станет известно лишь после того, как ЮНИСЕФ получит деньги, добавила госпожа Барберис.

"Обычно страны делают заявки в начале года, а потом в течение года получают вакцины. В нашем случае мы, пожалуй, немного поздно начали эту процедуру", - добавила она.

Закон о закупке лекарств через международные организации приняли весной, чтобы уменьшить коррупцию в этой сфере и ускорить закупки.

Международные организации уверяют, что будут покупать лекарства как у украинских, так и у международных производителей, определяя их по прозрачным условиям и не делая никому преференций.

"Независимо, о чем речь – то мы покупаем компьютеры, мебель или лекарства – любая компания из всех уголков мира, включительно с Украиной, приглашена участвовать в таком тендере", - сказал Янтомас Химстра, директор ПРООН в Украине.

В МОЗ признают, что закупка лекарств идет медленно.

"Мы чувствуем ответственность за то, что происходит в системе здравоохранения, и мы взяли на себя обязанность сделать так, чтобы в следующий раз эта система работала лучше", - сказал г-н Перегинец.