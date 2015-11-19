Минздрав планирует закупить в регионы 80 маммографов

Как сообщили УНИАН в Минздраве, об этом заявила заместитель министра охраны здоровья Александра Павленко.

«На сегодняшний момент объявлены торги и начаты тендеры. Открывать конверты с предложениями мы будем уже 30 ноября и тогда будем знать, кто именно будет поставлять в Украину маммографы», - отметила Павленко.

По ее словам, на выделенные средства Минздрав планирует закупить около 80 маммографов и распределить им между областями согласно потребностях.

«В Украине действительно катастрофически не хватает радиологического оборудования, например, линейных ускорителей у нас 17, из которых реально работает 12. А нужно – 200. Но это оборудование настолько дорогое, что если мы закупим хотя бы один, это будет большой прогресс», - добавила Павленко.