В Украине каждый пятый ребенок подвергался сексуальному насилию - Кулеба

«Результаты опроса детей свидетельствуют, что каждый пятый ребенок в Украине испытывал различные формы сексуального насилия. В более 80% таких случаев преступник является знакомым для ребенка человеком, в 90% случаев, о насилии по отношению к ребенку никто не сообщает в полицию», - сообщил Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба. Такая ситуация требует неотложного реагирования и применения всех возможных цивилизованных методов для противодействия насилию над детьми.

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Участники круглого стола - представители Министерства социальной политики, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Верховного суда, общественных организаций, а также - адвокаты и эксперты в области информационной политики, однозначно согласились в необходимости внесения изменений в действующее законодательство в сторону усиления уголовной ответственности за совершение сексуального насилие над детьми.

Уполномоченный отметил, что одним из возможных инструментов в борьбе с проблемой сексуального насилия над детьми является выполнение Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуального насилия и сексуальной эксплуатации, основной целью которой является - предотвращение сексуальной эксплуатации и сексуального насилия в отношении детей и борьба с этими явлениями, защита прав детей, ставших жертвами сексуальной эксплуатации и сексуального насилия; содействия национальному и международному сотрудничеству в борьбе с сексуальной эксплуатацией и сексуальным насилием в отношении детей.

Кулеба также подчеркнул, что, кроме законодательных инициатив, необходимо повышать уровень осведомленности населения о защите и правах детей, особенно среди лиц, постоянно контактирующих с детьми (педагоги, медики, социальные работники, правоохранители и др.), а также - формировать ответственное отношение общественности к проблеме насилия над детьми путем ведения соответствующей информационной политики, подчеркивается в сообщении.