70 фармкомпаний хотели бы закупать медпрепараты через Crown Agents - Минздрав

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, в ведомстве состоялось обсуждение вопросов, связанных с проведением закупок лекарств через международные организации.

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Директор направления закупок Crown Agents Том Браун напомнил, что полтора недели назад «первый шаг был сделан» - пригласили всех производителей, поставщиков и дистрибьюторов выразить свою позицию относительно участия в процессе закупок.

«За неделю свою заинтересованность выразили 70 украинских и иностранных компаний. Мы надеемся начать тендеры уже на следующей неделе. Это будет справедливый, прозрачный, одинаковый для всех участников процесс. Наше задание – закупить лекарства самого лучшего качества по оптимальной цене», - отметил Браун.

Лекарственные средства и медицинские изделия, которые будут закупаться агентством Crown Agents, не нуждаются в переквалификации Всемирной организации здравоохранения, отметили в Минздраве.