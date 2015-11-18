У Квиташвили появился еще один заместитель

Заместителем Министра здравоохранения Украины – руководителем аппарата Кабмин назначил Романа Василишина.



Как сообщили УНИАН В Минздраве, распоряжением от 4 ноября 2015 года № 1181-р Кабинет Министров Украины назначил Василишина Романа заместителем Министра здравоохранения Украины – руководителем аппарата. Соответствующий документ подписан Премьер-министром Украины Арсением Яценюком и обнародован на Правительственном портале.

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