У Квиташвили появился еще один заместитель
11:51, 18 ноября 2015Страна
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Заместителем Министра здравоохранения Украины – руководителем аппарата Кабмин назначил Романа Василишина.
Квиташвили назначили еще одного заместителя / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН В Минздраве, распоряжением от 4 ноября 2015 года № 1181-р Кабинет Министров Украины назначил Василишина Романа заместителем Министра здравоохранения Украины – руководителем аппарата.
Соответствующий документ подписан Премьер-министром Украины Арсением Яценюком и обнародован на Правительственном портале.
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