Мобильные телефоны влекут аллергию

Обитатели американского города Санта-Фе заявляют, что излучение источников беспроволочной связи вызывает у них аллергию.

В частности, один из заявителей сообщил, что он страдает повышенной чувствительностью к электромагнитным полям определенного типа, таким, например, которые образуются вокруг Wi-Fi-приборов и мобильных телефонов. По его словам, от этих приборов у него начинается и долгое время не проходит боль в груди.

Заявитель утверждает, что использование Wi-fi в общественных местах является нарушением Закона о защите прав неработоспособных граждан США.

В настоящее время прокурор Санта-Фе выясняет правомерность претензии алергиков.

В то же время, по словам представителя городской администрации, Санта-Фе о запрещении на Wi-fi не идет речь, поскольку город должен идти в ногу со временем, сообщает Lenta .ru .