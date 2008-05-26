Британские ученые приблизились к открытию вакцины против рака

Английские ученые находятся в одном шаге от разработки вакцины, призванной бороться с раковыми клетками.

В теории, вакцина, содержащая инородную молекулу раковой клетки, вводится при помощи антител в кровь человека, с целью ее последующего внедрения в древовидные клетки иммунной системы, которые затем заставляют остальные клетки иммунной системы бороться с раком. Как заявляют ученые, подобный подход в последующем может применяться для борьбы с ВИЧ и малярией.

Группа ученых из Лондонского исследовательского института, специализирующаяся на изучении раковых заболеваний, более 30 лет пыталась обнаружить антитела в древовидных клетках. Глава исследования, доктор Каетано Рейс-и-Соуса, сообщил, что в конце концов его команде удалось обнаружить уникальные антитела, названные DNGR-1, которые могут использоваться для введения вакцины прямо в древовидные клетки.

"Вакцина, содержащая вместе с антителами DNGR-1 образец молекулы рака, вводится в древовидные клетки, которые в последующем представят этот образец армии клеток иммунной системы и дадут сигнал к атаке", - объясняет доктор.

Целью группы, специализирующейся на изучении раковых заболеваний, является разработка схемы лечения рака с минимальными побочными эффектами.

Как сообщалось, в США сейчас испытываются 750 новых препаратов, предназначенных для лечения онкологических заболеваний.

Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак является ведущей причиной смерти во всем мире, и от этого заболевания с 2005 по 2015 годы умрет 84 миллиона человек.

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