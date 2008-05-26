“Семейная медицина: на пути к высокому качеству”

В г. Харьков, 29-30 мая состоится научно-практическая конференция с международным участием “Семейная медицина: на пути к высокому качеству” Организаторы: Харьковская медицинская академия последипломного образования. 61176, Харьков, ул. Корчагинцев, 58 тел. (057) 711-80-42 Приглашены к участию: представители России, Беларуси, Минздрава и АМН Украины, научно-исследовательских учреждений, профильных кафедр высших учебных заведений, медицинские работники соответствующей профессии, студенты, молодые ученые; представители СМИ, общественных организаций

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