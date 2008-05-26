ІV съезд нейрохирургов Украины

В г. Днепропетровск, 27-29 мая состоится ІV съезд нейрохирургов Украины Организаторы: Украинская ассоциация нейрохирургов Государственное учреждение “Институт нейрохирургии им. А.П. Ромоданова" АМН Украины 04050, Киев, ул. Мануильского, 32 тел. (044) 483-91-98 Приглашены к участию: представители России, Беларуси, Молдовы, Грузии, Армении, Азербайджана, Литвы, Латвии, Австрии, Венгрии, США, Германии, Израиля, Болгарии, Минздрава и АМН Украины, научно-исследовательских учреждений, профильных кафедр высших учебных заведений, медицинские работники соответствующей профессии, студенты, молодые ученые; представители СМИ, общественных организаций

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