Круглый стол на тему “Аборт - оправданное право на убийство. Как остановить массовое уничтожение нерожденных украинцев?”. Приглашены: профессор Вячеслав Каминский, главный акушер-гинеколог МОЗ; профессор Татьяна Татарчук, зам..директора Института педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины, главный специалист МОЗ Украины; профессор Федор Дахно, директор Института репродуктивной медицины; отец Евстратий, пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата; Светлана Гуцол, доцент кафедры психологии и педагогики НТУУ “КПИ”, старший научный сотрудник Института психологии им..Костюка АПН Украины; Власта Шовковская, директор по внешним связям БФ «Развитие Украины»; Роман Мацура, председатель общественной организации “Доля” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.