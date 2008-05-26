Витамины, дарящие счастье

Ни для кого не секрет, что регулярный прием витаминов не повредит.

В настоящее время в аптеках широкий выбор различных витаминных комплексов.

Но, оказывается, что прием витаминов положительно сказывается не только на состоянии нашего здоровья, но и может сделать человека счастливее. Давайте поговорим об этом более подробно. Британские ученые задались вопросом: «Могут ли витамины сделать человека счастливее?». По их мнению, ответ на этот вопрос должен быть положительным. Они провели ряд исследований, в ходе которых выяснилось, что люди, которые склонны к депрессии, зачастую страдают от нехватки в организме фолиевой кислоты.

В то же время, люди с нормальным уровнем фолиевой кислоты, страдают от психических расстройств гораздо реже. Ученые это открытие объяснили тем, что фолиевая кислота принимает участие в выработке серотонина, так называемого «гормона счастья», который положительно влияет на наши эмоции.

Некоторые люди, даже при правильном питании, страдают от нехватки фолиевой кислоты из-за того, что она плохо усваивается организмом, из-за этого у людей наблюдаются эмоциональные перепады и депрессии. Поэтому, ученые из Великобритании разработали целый комплекс процедур, которые должны помочь людям справляться с их переживаниями.

В этот комплекс вошла не только психологическая терапия, но и прием препаратов, содержащих фолиевую кислоту. Однако, следует подчеркнуть, что принимать препараты, содержащие фолиевую кислоту, следует только после консультации с вашим врачом.