Как оздоровить волосы

Наверное, каждая женщина хочет, чтобы ее волосы были красивыми и здоровыми.

Но не всегда есть возможность покупать дорогостоящие косметические средства.

А ведь это вовсе и не обязательно, ведь можно и в домашних условиях с успехом ухаживать за волосами.

При выпадении и ломкости волос наиболее эффективными считаются маски с белой глиной. С помощью желтой глины можно избавиться от перхоти, а зеленая глина избавит от себореи. Голубая глина насытит волосы кислородом, отлично очищает и защищает их. Красная глина же успокоит раздраженную кожу головы.

Для сухих и нормальных волос отлично подходят маски из простокваши и кефира.

Нанесите на волосы кефир или простоквашу, после чего мягкими массирующими движениями втирайте их в волосы, а затем накройте волосы пленкой и повяжите полотенце. Держать такую маску следует в течение пятнадцати минут, а по истечении этого времени смыть теплой водой.

Хлебно-травяная маска является довольно распространенной и эффективной.

Для ее приготовления вам потребуется в равных частях смешать шалфей, ромашку, подорожник и душицу, после чего одну столовую ложку полученной травяной смеси нужно залить одним стаканом кипятка. В этом настое нужно размочить черных хлеб, а полученную кашицу нанести на волосы и кожу головы и втереть. Поверх необходимо надеть полиэтиленовую шапочку и походить так один-два часа.

По истечении этого времени волосы следует вымыть теплой водой и высушить на воздухе.

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