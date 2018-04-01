Экс-главный педиатр Украины сравнил отечественные смеси для детей и грудное вскармливание

Соответственно сразу возникает вопрос, чем заменить материнское молоко и, по каким параметрам подобрать именно то искусственное детское питание, которое не только не навредит, но будет полезным для малыша.

О свойствах и составе детских молочных смесей мы расспросили экс-главного педиатра МОЗ Украины, профессора, доктора медицинских наук, заведующего кафедрой педиатрии №2 НМАПО им. П.Л.Шупика Вячеслава Владимировича Бережного.

Вячеслав Владимирович, чем же все-таки, с наименьшим вредом для здоровья ребенка, можно заменить грудное молоко?

Аналоги есть. Если не хватает молока, то используется докорм. Если же молока нет совсем – то это полностью искусственное кормление. На сегодняшний день есть так называемые, адаптированные смеси, которые по большинству параметров сбалансированы с составом грудного молока.

То есть, Вы хотите сказать, что есть абсолютные аналоги женскому молоку?

Естественно, нигде нет такой смеси, которая один к одному, на 100% повторила бы грудное молоко. И, наверное, никогда не будет.

Если брать адаптированные молочные продукты, то из 7-8 наименований, которые продаются в торговых сетях Украины, наш производитель только один – Хорольский молококонсервный комбинат детских продуктов, который производит сухие смеси «Малютка premium 1» с пребиотиками та нуклеотидами для детей 0-6 мес., «Малютка premium 2» с пребиотиками та нуклеотидами для детей 6-12 мес. и для этого же возраста «Малютка premium» на молочно – зерновой основе с гречневой, рисовой и овсяной мукой, «Малютка premium 3» с пребиотиками та нуклеотидами для детей с 12 мес до 3 лет; сухая смесь «Малютка» быстрого приготовления, с сахаром, без сахара; сухая смесь «Малиш» с гречневой, рисовой и овсяной мукой.

Какой должна быть эта адаптированная смесь? Почему ее можно считать качественным заменителем при отсутствии грудного молока?

Естественно, всех интереcует, какое же качество адаптированной отечественной молочной смеси. По белкам, жирам и углеводам, наша отечественная смесь адаптирована и имеет такой же состав, как и женское молоко.

Кроме того, в смесях Хорольського молококонсервного комбината детских продуктов имеются все необходимые витамины. Особенно это касается наличия витаминов: D3, E, А, C. Также в смесях очень большой состав микроэлементов. Например, йод, который необходим для нормального функционирования щитовидной железы, а также необходим для умственного и физического развития ребенка.

Одним из важных микроэлементов, содержащемся в смеси, является цинк, который необходим для синтеза и функционирования многих ферментов. Он стимулирует активность гормона вилочковой железы – тимулина, который участвует в дифференцировке Т-лимфоцитов, повышает функцию других клеток – нейтрофилов, макрофагов, клеток киллеров и тем самым помогает улучшить иммунитет; с его помощью улучшается психо-моторное развитие детей. Благодаря цинку лучше работает барьер кожи и слизистых оболочек.

Важным элементом смеси необходимым для детей есть железо. Из-за дефицита железа у детей плохо развивается интеллект, страдает психо-моторное развитие и возникает анемия – а это уже болезнь, которую нужно лечить. Поэтому, безусловно, даже в качестве профилактики возникновения анемии, использование этой смеси – очень важно.

Детям необходим кальций, который содержится в составе адаптированных смесей Хорольского комбината. Особенно кальций нужен тем детям, которые растут – малышам до года, ведь тогда уже и зубы появляются и именно кальций помогает их укрепить.

Важным дополнением в адаптированных отечественных молочных смесях является наличие таурина, стимулирующего рост и развитие сетчатки глаза, нервной ткани, надпочечников, обладающего антиоксидантным действием, повышающим фагоцитарную активность нейтрофилов.

Для улучшения усвоения жира в молочную смесь Малютка premium 1 введен лецитин, L-карнитин (фактор роста), который стимулирует рост и массу тела, улучшает аппетит.

Не менее важным компонентом смеси является лактоза, которая способствует всасыванию кальция, магния, служит субстратом для роста бифидумбактерий в кишечнике.

Наличие инозитола необходимо для формирования ткани мозга и соединительной ткани.

В составе Малютка premium 1 также есть селен, необходим для иммуномодулирующего и антиоксидантного эффекта.

Часто в рекламах, или в печатных СМИ, можно услышать, что нужно покупать детские смеси, в составе которых есть пребиотики и нуклеотиды. Так ли это, и что это за «ингредиенты»?

Это правда. К слову, в составе смесей отечественного производителя (ХМКК ДП, - Ред.) есть так называемые пребиотики. Их концентрация в детских смесях практически такая же, как и в грудном молоке.

Они выполняют очень важную роль – пребиотики, как субстрат для питания нормальной микрофлоры кишечника ребенка, стимулируют рост бифидобактерий, лактобактерий и тем самым поддерживают популяцию полезных бактерий. Таким образом они влияют на нормализацию стула, то есть кишечник освобождается естественным путем. Кроме того, они способствуют синтезу короткоцепочных жирных кислот. Одной из важнейших функций пребиотиков является формирование модуляции иммунного ответа, то есть пребиотики способствуют балансу иммунной системы – там, где нужно, повышают, где нужно – снижают ответ.

Кроме пребиотиков в адаптированной молочной смеси Хорольского комбината содержатся и нуклеотиды. Есть пять нуклеотидов: аденозин, цитидин, гуанозин, инозин, уридин.

Эти нуклеотиды содержатся как в женском молоке, так и в коровьем молоке. Однако в коровьем есть не все нуклеотиды. Именно поэтому все пять нуклеотидов, которые есть в молоке женщины, по праву введены в хорольскую адаптированную молочную смесь.

Одной и главных функций нуклеотидов есть усиление иммунного ответа не только у здоровых детей, но и у тех, кто болеет полиомиелитом, гемофильной инфекцией, дифтерией. Дело в том, что с помощью нуклеотидов вырабатываются антитела к этим инфекциям.

Следует отметить, что не все импортные смеси содержат нуклеотиды. И это является преимуществом нашего производителя.

Почему Вы так акцентируете на отечественном производителе? Сложно поверить в то, что в Украине может быть настолько качественный продукт. Мы привыкли, что зарубежные продукты гораздо безопасней.

Все дело в регионе, где производятся украинские детские смеси. Это Полтавщина, где одни из самых чистых экологических сырьевых зон. Потому в составе этих смесей не может быть вредных добавок.

Когда строился Хорольский молококонсервный комбинат детских продуктов, я сам лично выбирал место его размещения, поскольку был тогда районным педиатром. За время всей истории комбината молоко для смесей отбиралось исключительно в чистых сырьевых зонах, которые тщательно проверялись.

К слову, апробация детского питания тоже происходила среди полтавчан.

Результаты апробации показали, что при вскармливании этими смесями дети грудного возраста хорошо прибавляют в весе, у них улучшается аппетит, нормализуется состояние кишечника (исчезают колики, запоры, срыгивания).

Странно, что такая качественная и полезная смесь стоит настолько недорого – чуть больше 60 грн. У нас общество привыкло, что дешевое – значит плохое.

Действительно, смесь относительно недорогая, что крайне важно в нынешних сложных экономических условиях в стране. И что я вам точно могу сказать, что смесями ХМКК ДП пользуются в детских больницах, роддомах, домах малютки. Ее рекомендуют педиатры, как лучшую для малыша. И здесь цена вполне адекватная, детское питание не должно быть запредельно дорогим. Оно должно быть доступным.