Полезные свойства калины

Калина обладает мочегонным действием, ее назначают при отеках в результате нарушения работы почек, мочевыводящих путей и сердца. Антисептические и вяжущие вещества помогают скорейшему заживлению ран, кровоточащих язв ЖКТ. В послеболезненный период калину употребляют для восстановления сил, укрепления иммунитета. Хорошо при этом пить калиновый чай: 1 ст. ложку ягод калины заливают 1 стаканом кипятка и 1-2 часа настаивают. Употреблять необходимо 2 раза в день по полстакана.

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Для приготовления настоя необходимо сухие плоды калины (20 г.) истолочь, залить кипятком (250 мл) и настоять в течение 4-х часов. Настой такой концентрации помогает при атеросклерозе, гипертонии, гастритах, спазмах сосудов, колитах и язвах ЖКТ. Пить его следует перед приемом пищи в течение дня по 100 мл. Для наружного применения настой используют при кровотечениях из носа и кожных высыпаниях. При простудных заболеваниях и бронхитах делают настой из 40 г ягод и 200 г. подогретого до 50°С меда. Употреблять смесь необходимо после еды 4 раза в день по 1 ст. ложке. При этом нужно ее держать во рту и глотать постепенно вместе со слюной.

Свежевыжатый сок калины применяется при бронхиальной астме, болях в сердце и печени. Если ним полоскать горло, то сок помогает при ангине, стоматитах, кровотечениях десен и прочих заболеваниях ротовой полости. Протирание соком кожи лица избавит от сыпи и угрей.

Хоть калина и несет для организма неоспоримую пользу, ее применение рекомендовано не всем.

Главным противопоказанием к употреблению калины является беременность, поскольку сок плодов калины содержит вещества, являющиеся аналогом женских гормонов.

Повышенное содержание этих веществ в крови способно вызвать развитие разных патологий у плода и даже спровоцировать преждевременные роды.

Кроме того, не стоит увлекаться калиной людям с пониженным артериальным давлением.

В данной ситуации врачи советуют употреблять не более одной столовой ложки ягод в день или выпивать максимум одну чашку чая из калины.

Противопоказана калина и людям, страдающим хроническими заболеваниями почек, а также имеющим повышенную кислотность желудочного сока.

Калину нельзя употреблять людям с заболеваниями крови, в том числе с лейкозом и тромбофлебитом.