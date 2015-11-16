В Одессе возвращено помещение санатория им. Чкалова
09:35, 16 ноября 2015Страна
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В Одессе при вмешательстве прокуратуры государству возвращены помещения санатория им. Чкалова стоимостью 1,7 млн грн.
УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, решением хозяйственного суда удовлетворен иск прокуратуры области в интересах регионального отделения Фонда госимущества Украины области, государственного учреждения «Специализированный клинический санаторий им. Чкалова» к предпринимателю.
Исковые требования прокуратуры заключались во взыскании с предпринимателя неустойки и возвращении помещений санатория государству.
В настоящее время предприниматель-ответчик освободил нежилые помещения площадью более 221 кв.м и стоимостью 1,7 млн грн.
«Помещения возвращены балансодержателю», - отметили в пресс-службе.
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