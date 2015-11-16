В закон о наставничестве над детьми-сиротами в Украине внесут изменения

Об этом Кулеба заявил во время Всеукраинской конференции наставников, сообщает пресс-служба президента.

«Наставничество – это форма работы с детьми-сиротами, которые воспитываются в интернатных заведениях, с целью подготовки к самостоятельной жизни. Наставничество помогает детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, в усвоении социальных ролей, норм и моделей поведения, принятых в обществе, и основывается на принципах взаимного согласия, уважения, доверия между наставником и ребенком», - отметил Кулеба.

Он сообщил, что сейчас ведется работа над проектом закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно наставничества над детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки.

В настоящее время в интернатных заведениях воспитывается около 100 тыс. детей, из них около 7 тыс. – это дети-сироты, большинство из которых – дети школьного возраста и дети с определенными заболеваниями. Большинство из этих детей по разным причинам (возраст, состояние здоровья) практически не имеют шансов быть усыновленными или устроенными в другие формы семейного воспитания. Проживание в интернатном учреждении наносит непоправимый вред эмоционально-психологическому состоянию ребенка и, как следствие, дети выходят во взрослую жизнь, не имея необходимых социальных умений и навыков. Помочь детям подготовиться к жизни вне заведения могут наставники.

В Украине поиском, обучением и сопровождением наставников занимаются волонтеры проекта «Одна надежда», который действует с 2009 года. За это время соответствующую подготовку прошло около 1,5 тыс. наставников. Сегодня 800 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, получают помощь наставников. В 14 областях Украины на общественных началах работает около 1 тыс. 100 наставников. Часть из них, 250 наставников со всей Украины, а также представители общественных организаций, которые работают в сфере защиты прав детей, приняли участие во Всеукраинской конференции наставничества. Они рассказали о собственном опыте работы в проекте наставничества, поделились планами по развитию наставничества в каждом отдельном регионе и задали уполномоченному по правам ребенка вопросы, которые их больше всего волнуют. Одна из самых распространенных проблем - это нежелание руководителей интернатных учреждений сотрудничать с наставниками.

Уполномоченный отметил, что такие проблемы возникают из-за неурегулированности законодательством вопроса наставничества над детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки.