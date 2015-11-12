В Украине планируют ввести должность уполномоченного по вопросам семьи

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, по словам Гройсмана, «очевидно, что нам нужно утверждать сегодня семейные ценности. Я думаю, что может появиться в правительстве специально уполномоченное лицо по вопросам семьи и семейных ценностей. И мы докажем всему миру и себе, что мы согласны выполнять свои обязательства перед миром и готовы быть частью цивилизованного европейского мира».

«Это даст возможность 46 миллионам получить безвизовый режим, нормально путешествовать, и Украина подтвердить свою готовность к выполнению взятых на себя обязательств», - заявил он перед голосованием за законопроект №3442, который предусматривает внесение антидискриминационной поправки в трудовое законодательство.

По словам Гройсмана, «у нас есть очень много вопросов, которые мы не до конца понимаем, и, наверное, кто-то этим пользуется для того, чтобы совершать подмену понятий». Он объяснил, что в предлагаемых изменениях речь идет о том, что «если человек у нас с вами работает, мы не имеем права его просто дискриминировать». «Я хочу еще раз подчеркнуть, что основными ценностями любого государства является человек и его права. Мы выступаем с вами за семейные ценности, и ни в коем случае не могут быть однополые браки, - отметил Гройсман. - Мы никогда это не будем поддерживать».