Как избавиться от пигментных пятен и сосудистых звездочек

Наша кожа является один из важных факторов, которые свидетельствуют о состоянии здоровья. Мы не будем рассказывать о причинах появления на ней сосудистых звездочек или пигментных пятен, они всем наверняка известны.

Давайте лучше остановимся на тех способах, которые позволяют избавиться от них.

И сосудистые звездочки и пигментные пятна с одинаковым успехом можно убрать при помощи фотосклерозирования. Эту методику можно успешно совмещать с процедурой фотоомоложения, они очень схожи между собой, просто в первом случае поток света является более интенсивным. Под его направленным воздействием происходит склеивание клеточек крови, в результате чего исчезают и «звездочки». Такая же реакция происходит и с пигментными пятнами.

В чем же состоит отличие в этих двух процедурах?

При проведении фотосклерозирования ваши ощущения будут менее комфортными, чем во втором случае, то есть вы ощутите, будто бы к вашей коже приложили горячую ложку, которую только что вытащили из чашки с только что налитым чаем.

Даже если и такое ощущение для вас кажется сильным, то следует знать о том, что анестезия при проведении данной процедуры не предусматривается, ввиду того, что крем-анестетик сужает сосуды, а это будет являться препятствием для получения эффекта от проведенного сеанса. После проведения процедуры на коже остаются синяки, которых не стоит бояться, они являются лишь свидетельством того, что лечение проведено успешно.

Для избавления от пигментных пятен обычно хватает одного сеанса, а сосудистые звездочки чаще требуют проведения повторной процедуры, хотя и после первого раза можно отметить значительные улучшения.

Удалить расширенные сосуды можно и при помощи электрокоагуляции или лазерной терапии, но эти методы более болезненны и предусмотрено применение анестезии.

После воздействия на кожу лазером или прижигания, на ней остается покраснение, затем кожа на этих участках подсыхает и шелушится. До полного восстановления кожи следует очень аккуратно умываться и вытирать ее, ни в коем случае не следует использовать мыло или мочалку.

Если же сосудики располагаются глубоко под кожей, то до них не возможно добраться при помощи вышеописанных методах, но можно сделать инъекцию склерозирующего препарата, который склеит их.

Не стоит бояться того, что такие процедуры могут оказать влияние на общий кровоток, так как в большей мере в этом случае оказывается поверхностное воздействие. А мелких сосудиков в нашем теле более чем предостаточно, так что воздействие на них на некоторых участках не сможет лишить кожу, органы и ткани питания. Но, при этом следует быть готовыми к тому, что может произойти расширение соседних сосудиков, или же на этом же месте образоваться новый сосуд. Это зависит от причины, которая способствует этому процессу, поэтому следует начать лечение с ее устранения.