На Одещине после прививок от кори госпитализированы два школьника

После прививок от кори медикам пришлось госпитализировать в областную детскую больницу двух школьников Измаильского района Одесской области.

По словам главврача Измаильской инфекционной больницы Лариса ДЕВЯТЬЯРОВОЙ, 16-летних юношей из сел Броска и Дунайское с высокой температурой, невротическим расстройством и рядом других симптомов сперва доставили в возглавляемую ею больницу, а затем в состоянии средней тяжести пришлось отправить в Одесскую областную детскую больницу.

Сейчас, по оценкам врачей, состояние здоровья школьников, которым сделали прививки еще 12-13 мая, стабилизируется.

Одесские медики уклоняются от комментариев по поводу качества медпрепаратов, использованных при прививках, однако высказывают предположения, что «подобные медицинские процедуры целесообразнее проводить в более раннем возрасте, когда организм быстрее справляется с изменениями».