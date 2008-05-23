Эксперты ВОЗ: смерть юноши из Краматорска не связана с вакцинацией

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ встретился с Генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Маргарет ЧЕН. На встрече присутствовал также председатель Европейского бюро ВОЗ Марк ДАНЗОН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, представитель ВОЗ заверила, что ознакомлена с ситуацией вокруг иммунизации в Украине, и выразила свою обеспокоенность по этому поводу. В частности, она отметила, что эксперты ВОЗ, изучив обстоятельства трагического случая в Донецкой области, не имеют оснований связывать смерть подростка с вакцинацией.

Она также выразила готовность предоставить наилучших экспертов для получения достоверной и полной информации относительно вопроса иммунизации населения.

М.ЧЕН также отметила, что, по ее мнению, нельзя в вопросах здоровья нации руководствоваться понятиями политической целесообразности, ведь обвинения, которые прозвучали в адрес вакцины индийского производства, должны основываться на безоговорочных доказательствах национальных и международных экспертов.