Как бросить курить за 6 дней

К счастью в последнее время значительно снижается количество приверженцев такой пагубной привычки, как курения. Связано это со многими факторами.

Прежде всего, с тем, что во многих странах введен запрет на курение в общественных местах, в активной пропаганде здорового образа жизни и отказом от курения многих знаменитых людей. Все это и многое другое значительно снизило количество курящих людей.

Но об окончательной победе над курением говорит еще рано. Поэтому ученые не теряют надежду изобретения простого способа отказа от никотина, который бы подходил всем, не зависимо от «стажа» курения. Последние открытия американских ученых еще немного приблизили ученых к решению этой проблемы.

Ученые выяснили, что в организме у курящего человека быстро разрушается витамин С, а его заменителем становится никотин. Если же курильщик решил отказаться от своей пагубной привычки, то очень важно, чтобы в его организм поступало максимальное количество недостающего витамина С. При достаточном его поступлении, витамин С снова встает на место никотина и потребность в никотине заметно снижается.

Американские ученые пошли еще дальше и разработали программу отказа от курения, которая рассчитана на шесть дней. В этот период, людям, бросающим курить, настоятельно рекомендуется употреблять больше продуктов, содержащих аскорбиновую кислоту. В первую очередь курильщикам следует употреблять апельсиновый и лимонный соки, а также перетертую смородину.

Правда, следует отметить, что не всем подходит рекомендация выпивать в первой половине дня пять-шесть стаканов апельсинового сока. От такого метода лучше отказаться людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

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