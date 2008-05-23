От чего стоит отказаться женщине, чтобы оставаться здоровой

Все мы хотим быть здоровыми. Но, зачастую сами же и становимся причиной собственных заболеваний. Конечно, делаем это мы не сознательно, но вот здоровья нам это не вернет, поэтому лучше принимать меры по спасению самих себя уже сейчас.

Откажись! Лучше всего отказаться от наращивания ногтей. На сегодняшний день уже большое количество мировых звезд отказываются от этого «удовольствия». И дело вовсе не в том, что мода, увы, очень изменчива, а в том, что это просто небезопасно. В ряде европейских стран были проведены исследования, которые показали, что вещество, которое используется при наращивании ногтей – металакрит, способно не только вызвать аллергическую реакцию, но и стать причиной воспаления кутикулы и отслоения ногтя от ногтевого ложа. В настоящее время достаточно серьезно стоит вопрос о запрещении данного вещества.

Откажись! Отказаться следует также и от ношения каблуков выше 8-12см, так как это в последствии может привести к бесплодию. Медики из Франции пришли к выводу, что при ношении такого каблука женщина непроизвольно отклоняется назад, что оказывает дополнительное давление на тазовые кости. Тазовые кости же в свою очередь заставляют человека неестественно прогибаться и слегка выпячивать живот вперед. Это приводит к тому, что под сильным давлением оказываются внутренние половые органы.

Поэтому, могут возникнуть не только серьезные проблемы с менструальным циклом, но и неприятности с зачатием.

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