Противостолбнячный анатоксин есть во всех регионах Украины - Минздрав

Это препарат «Алтеана» (международное непатентованное название: Анатоксин столбнячный) производства Иммуно Фарма, Словацкая Республика, подчеркивают в Минздраве.

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Препарат внесен в реестр оптово-отпускных цен на лекарственные средства согласно Постановлению КМУ от 02.07.2014 №240 «О референтном ценообразованим на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, которые закупаются за средства государственного и местных бюджетов» и приказа МОЗ Украины от 18.08.2014 №574 «об утверждении Положения О реестре оптово-отпускных цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, порядок внесения в него изменений и формы декларации изменения оптово-отпускной цены на лекарственное средство и изделие медицинского назначения», зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 09 сентября 2014 года за №1097/25874 и является единственным препаратом, который доступен для продажи в Украине.

Посредник по продажам ООО «БАДМ-Б».